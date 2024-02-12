Gazze'nin dört bir yanı işgal altında.

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında, bölgede güvenli bir alan kalmadı.

Her geçen gün can kaybının giderek arttığı savaşta, 28 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Filistin resmi ajansı WAFA, yeni bir saldırıyı duyurdu.

Refah'a hava saldırısı

İsrail'in güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentindeki hastane yetkilileri, İsrail'in saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Siviller bir kez daha hedef oldu

Saldırıda 100'den fazla kişinin öldürüldüğü belirtildi. Yaralanan yüzlerce kişinin de hastanelere ulaştığı ifade edildi.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Yerinden edilmiş kişilerin barındığı cami hedef alındı

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar savaş uçaklarının yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

Gazze'de son durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli hayatını kaybetti, 67 bin 784 kişi yaralandı.