Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr Belah kentindeki Hadice Okulu'na sığınmış yerinden edilmiş kişilerin kaldığı sahra hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları bu hastaneye üç füze fırlattı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tepkiler:

Gazze hükümetinin medya ofisi, İsrail'in düzenlediği bu saldırının sağlık sistemini ve hastaneleri hizmet dışı bırakarak, büyük bir yıkıma sebep olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yerinden edilmişlere ve sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden İsrail ve ABD yönetimi sorumludur" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, sağlık ve tıbbi malzeme eksikliği, sınır kapılarının yaralı ve hastaların geçişine kapatılması, yakıt getirilememesi ve insani durum nedeniyle sağlık ekipleri ve kalan ameliyathaneler üzerinde büyük bir baskı olduğu vurgulandı.

İsrail'in Açıklaması:

İsrail ordusu ise Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksine" saldırı düzenlediğini iddia etti. İsrail ordusunun hedef aldığı bu okul, daha önce Filistinlileri sığınmaya çağırdığı Deyr Belah kentinin batısında "insani bölge" olarak sınıflandırılan bölgede bulunuyor.

Saldırının ardından bölgeden çekilen karelerde, büyük yıkımın ve trajedinin boyutları açıkça görülüyor.