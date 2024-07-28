Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr Belah kentindeki Hadice Okulu'na sığınmış yerinden edilmiş kişilerin kaldığı sahra hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları bu hastaneye üç füze fırlattı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Israil Savas Ucaklari Gazze Deki Sahra 17562622 7331 M

Tepkiler:

Gazze hükümetinin medya ofisi, İsrail'in düzenlediği bu saldırının sağlık sistemini ve hastaneleri hizmet dışı bırakarak, büyük bir yıkıma sebep olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yerinden edilmişlere ve sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden İsrail ve ABD yönetimi sorumludur" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, sağlık ve tıbbi malzeme eksikliği, sınır kapılarının yaralı ve hastaların geçişine kapatılması, yakıt getirilememesi ve insani durum nedeniyle sağlık ekipleri ve kalan ameliyathaneler üzerinde büyük bir baskı olduğu vurgulandı.

Israil Savas Ucaklari Gazze Deki Sahra 17562622 6214 M

İsrail'in Açıklaması:

İsrail ordusu ise Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksine" saldırı düzenlediğini iddia etti. İsrail ordusunun hedef aldığı bu okul, daha önce Filistinlileri sığınmaya çağırdığı Deyr Belah kentinin batısında "insani bölge" olarak sınıflandırılan bölgede bulunuyor.

Israil Savas Ucaklari Gazze Deki Sahra 17562622 1947 M

Saldırının ardından bölgeden çekilen karelerde, büyük yıkımın ve trajedinin boyutları açıkça görülüyor.

Editör: Uğur Mengeş