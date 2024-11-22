Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kentteki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği bombardımanın ardından hastaneye 8 ölü ve birçok yaralı getirildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha vurdu.

Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan saldırıda 7 sağlık çalışanı yaralandı

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hastaneye saldırı düzenlediğini belirtti.

Hastaneye yapılan saldırıda 2'si ağır olmak üzere 7 sağlık çalışanının yaralandığını kaydeden Ebu Safiyye, "İşgal güçlerine ait insansız hava araçları (İHA), hastanedeki karşılama bölümü ve oksijen ünitesine saldırarak yaralıları kurtarmaya ve tedavi etmeye çalışırken personelimizi defalarca hedef aldı." dedi.

Ebu Safiyye, İsrail ordusunun, hastane bahçesinde bulunan elektrik jeneratörünü İHA'yla bombaladığını ve devam eden İsrail kuşatması gölgesinde bu yıkımı onarmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Beyt Lahiya'da Filistinlilere ait evleri ateşe verirken savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail Gazze'nin güneyindeki Mevasi'de bir çadırı vurdu

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde Filistinli "El-Hur" ailesine ait bir evin hedef alındığı İsrail hava saldırısında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail helikopterleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el Belah'ta Filistinli "Ebu Semra" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda 2 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ın batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadır İsrail helikopteri tarafından vuruldu. Saldırıda Filistinli bir kadın ve kızı can verdi.

Hamas: İsrail Gazze'ye yardım ulaşmasını engellemek için her yolu deniyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze'deki Başkan Vekili Halil el-Hayye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yardım yapılmasını engellemek için her yolu denediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 40, güneyinde 60'ı geçmeyecek şekilde az sayıda yardım kamyonunun girişine izin verdiğini aktaran Hayye, bazı günler ise söz konusu bölgelere hiç yardım girmediğini kaydetti.

Hayye, İsrail'in Gazze'ye gelen yardımları engellemeye yönelik uygulamaları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı kapattığını ve birkaç ay boyunca bekleyen yüzlerce kamyonun girişini de engellediğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), yardım sağlamak için nitelikli ve organize edilmiş tek kurum olduğunu ve Filistin'in üçte ikisine yardım sağladığını hatırlatan Hayye, İsrail'in uluslararası yardım kurumlarının çalışmalarını kısıtlamak için de çalıştığına dikkati çekti.

İsrail ordusunun kendi kontrolü altındaki bölgelerde hırsızların faaliyet göstermesine izin verdiğini ve yardımların ulaşmasını sağlayan özel komiteleri hedef aldığını belirten Hayye, şunları kaydetti:

"Bu durum, işgalcilerin kuşatma altındaki Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve ihlallerle ilgili sorumluluk alması gereken uluslararası toplumun acil ve güçlü bir eyleme geçmesini gerektiriyor."

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail 7 Ekim 2023'te saldırılara başlamadan önce Gazze Şeridi'ne günde 600'den fazla kamyon ürün ve gıda maddesi giriyordu.