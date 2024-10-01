İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.

İsrail ordusu, "boşaltın" uyarısının hemen ardından Beyrut'un Dahiye bölgesini vurmaya başladı

İsrail savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya platformundan yaptığı "boşaltın" açıklamasından kısa süre sonra hava saldırıları başladı.

İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı.

Can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 95 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalar, Bekaa, Baalbek ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıların bilançosu paylaşıldı.

Buna göre son saldırılarda 95 kişi ölürken, 172 kişi de yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Ed-Davudiye beldesinde bir evi bombaladı.

Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail basını: Hükümet, Lübnan'a saldırıda "bir sonraki aşamayı" onayladı

Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesi saatler boyu süren görüşmelerin ardından Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladı.

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, bazı bakanlar ABD'nin Lübnan'da kara işgaline ilişkin paylaştığı bilgilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlara Lübnan'daki duruma ilişkin yorum yapmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.

İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

AA muhabiri ise İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.

Sağlık kaynakları, kampa düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Aksa Şehitleri Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Makdah ile eşi Nazmiye Hamudi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Lübnan ordusu: Güneyde sınır hattındaki bazı gözlem noktalarını yeniden konumlandırdık

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin birçok bölgesine yönelik artan hava saldırılarına işaret edildi.

İsrail'in karadan saldırıları öncesinde Lübnan ordusunun güneydeki sınır hattından birkaç kilometre geri çekildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, güneyde orduya ait bazı gözlem noktalarının yeniden konumlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğü aktarıldı.

Dün gece görgü tanıkları, Lübnan ordusunun İsrail sınır hattında birkaç kilometre geri çekildiğini ifade etmişti.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri top ve füzelerle vurduğunu açıkladı

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yapılan top ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Saldırıların, "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak" amacıyla yapıldığını belirten Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelerin vurulduğunu bildirdi.

Hizbullah, Ştula yasa dışı yerleşim biriminin kapısında bekleyen İsrail askerlerinin top atışıyla "doğrudan isabetle" vurulduğunu, Metula'da hareket halindeki İsrail askerlerinin füzeyle hedef alındığını kaydetti.

Yukarı Celile bölgesindeki Avivim bölgesinin de topçu atışlarıyla vurulduğu da aktarıldı.

İsrail ordusu, Akdeniz semalarında bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in orta kesiminden onlarca kilometre açıkta Akdeniz üzerinde seyreden bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Meron bölgesine 10 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının düşürüldüğü, bazılarının ise açık araziye düştüğü kaydedildi.