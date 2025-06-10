İsrail, Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, alıkonulan 12 insan hakları aktivisti ülkelerine gönderilmek üzere gece saatlerinde Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'na getirildi.

Sunulan "sınır dışı evraklarını" imzalamayı reddeden aktivistlerden 8 kişinin işlemlerinin tamamlanması için hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Aktivistlerin kendi ülke diplomatik temsilcileriyle Ben Gurion Havalimanı'nda görüştüğü aktarıldı.

Akvitistlerin hukuki temsilciğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, 12 aktivistten 11'iyle avukatlarının görüştüğünü, 4 aktivistin ülkeden ayrıldığını ya da ayrılmak üzere olduğunu paylaştı. Kalan 8 aktivistin gözaltına alındığı ve sınır dışı kararına itiraz ettikleri için mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Adalah, aktivistlerin bugün Göç Mahkemesi'ne çıkarılacağını ve tutuldukları Ramle kentindeki Givon hapishanesine avukatların gittiğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı evrakını imzalayan İsveç vatandaşı iklim aktivisti Greta Thunberg'in uçağa bindirilirken elleri arkadan bağlı ve kabinde yolcu koltuğunda elleri serbest oturduğu fotoğrafı paylaştı.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Ariel de açıklamasında, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'ne 12 aktivist hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanması talimatı verdiğini duyurdu.

Tepkiler sürüyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü Delphine Colard, AA muhabirine, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve içinde AP milletvekili Hassan'ın da bulunduğu "Madleen" adlı geminin İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Colard açıklamada, "Dünyanın herhangi bir yerindeki AP üyelerinin korunması ve refahı, AP için her zaman en büyük öncelik olacaktır." ifadesine yer verdi.

AP Başkanı Metsola'nın Hassan ve ona eşlik eden herkesin güvenliğini sağlamak için İsrailli yetkililer ve AP'deki siyasi grupların liderleriyle temas halinde olduğunu belirten Colard, "AP, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tüm üyelerinin güvende tutulması ve Avrupa halkının seçilmiş temsilcileri olarak saygıyla muamele görmesi konusunda her zaman ısrarcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Colard, "Durum hala devam ediyor ve güvenli bir şekilde çözülene kadar tüm taraflarla 7/24 iletişim halinde olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Slovenya: Madleen gemisi, Gazze'deki insani krizin keskin bir hatırlatıcısı

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinin İsrail tarafından alıkonulmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Yasa dışı bir şekilde alıkonulan sivil gemi, Gazze'de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısıdır." ifadesine yer verildi.

Madleen gemisindeki ekibin sınır dışı edileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Onlar evine gönderilirken, Gazze'de milyonlarca insan kapana kısılmış bir durumda kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi paylaşıldı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkesin sağlanması, güvenli ve büyük ölçekli insani yardımın ulaştırılması ehemmiyetini korumayı sürdürüyor." vurgusu yapıldı.

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.