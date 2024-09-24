Beyrut'ta Kayıplar Artıyor

İsrail’in gerçekleştirdiği son hava saldırısında, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi’nin öldüğü bilgisi geldi; Beyrut’un güneyi bir kez daha saldırıların merkezi oldu.

Hedefte Yine Sivil Yaşam

Saldırının detaylarına göre, Gubeyri Mahallesi'nde bulunan altı katlı bir bina hedef alındı; bu durum, bölgedeki yaşamın ne denli tehlikede olduğunu gözler önüne serdi Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, dün sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen “benzeri görülmemiş” saldırıların sonuçlarını açıkladı; ölü sayısının 558’e, yaralı sayısının ise 1835’e ulaştığını duyurdu.

Sivillerin Acı Bedeli

Bakan Ebyad, hayatını kaybedenlerin arasında 50 çocuğun ve 95 kadının olduğunu belirtti; saldırılarda en çok savunmasız sivillerin etkilendiği, bunun da İsrail’in iddialarıyla çeliştiği vurgulandı.