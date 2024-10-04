Orta Doğu topraklarında gerilim artmaya devam ediyor.

Filistin ve Suriye'nin ardından Lübnan'ı da hedef alan İsrail ordusu, adeta bölgesel bir savaş başlattı.

Sınır bölgelerinde saldırılarına hız veren İsrail ordusu, dün gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a birçok saldırı düzenledi.

HİZBULLAH KOMUTANI SAKAFİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi'nin dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırıda öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Sakafi, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın iletişim biriminden sorumlu olan üst düzey bir isimdi. Sakafi, Hizbullah'ın tüm birimleri arasındaki iletişim kabiliyetlerini geliştirmek için önemli çabalar sarf etmişti" ifadeleri kullanıldı.

"HİZBULLAH ARD ARDA AĞIR DARBELER ALIYOR"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Güney Lübnan'da kara operasyonunu sürdüren 36. Tümen'in İsrail'in kuzeyinde yer alan karargahına yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Bakan Gallant, "Hizbullah, art arda çok ağır darbeler alıyor. (Hizbullah lideri Hasan) Nasrallah'ı ortadan kaldırdık ve daha fazla sürprizimiz var. Bunlardan bazıları zaten gerçekleştirildi ve bazıları gerçekleştirilecek" dedi.

"DAHA FAZLA SÜRPRİZİMİZ VAR"

Gallant, "Hizbullah'ın füze ve roket bölümü çok ağır bir darbe aldı. Yüksek kaliteli ve hassas bir operasyon sonucunda önemli bir kısmı imha edildi. Komuta ve kontrol karargahı, iletişimler, (Rıdvan Gücü'nün) tüm liderliği ve Nasrallah'ın altındaki ikinci ve üçüncü komuta kademelerinin tamamı ortadan kaldırıldı” diye konuştu.

Gallant, ordunun bugün birkaç köyde operasyon yürüttüğünü ve bu sürecin gerekli olan her yerde devam edeceğini söyledi.