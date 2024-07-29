İsrail'in Gazze'deki saldırıları her geçen hem genişliyor hem de artıyor.

Son olarak Han Yunus'ta bir eve saldırı düzenleyen İsrail, 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada, çoğu çocuk 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Parçalanmış çocuk fotoğrafları...

Filistinli aktivistler, sosyal medyada söz konusu eve düzenlenen saldırı sonrası cesetleri parçalanmış çocuklara ait fotoğrafları paylaştı.

İsrail'in ayrıca Han Yunus'un es-Sikke bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı ifade edilen açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin kentteki Nasır Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

39 bin 324 Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 324 Filistinli öldü, 90 bin 830 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.