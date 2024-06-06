İlk belirlemelere göre, 39 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı. Bu saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail'in saldırının nedenini açıklamaması durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

İsrail, Birleşmiş Milletler'e Ait Mülteci Kampını Bombaladı: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!

İsrail'in Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e ait Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, yüzlerce kişinin sığındığı okul hedef alındı. Bu trajik olayda, Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, ölen 39 kişinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı ve hastane kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla doldu. İsrail'in bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği ve Gazze'de kaç kişinin öldüğü dünya çapında büyük bir merak konusu.

Gazze'deki Katliam İçin Uluslararası Tepkiler: İsrail'in Soykırım Suçuna Karşı Harekete Geçin!

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e ait mülteci kampına düzenlediği saldırıyı "soykırım suçu" olarak nitelendirdi ve Amerika'nın İsrail'e verdiği askeri destekle bu suçların devamına katkıda bulunduğunu belirtti. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, Gazze'deki sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik saldırıları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi. Dünya genelinde bu katliamın kınanması ve İsrail'in hesap vermesi için büyük bir hareket başladı.