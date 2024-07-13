İsrail ordusunun hain saldırılarının ardı arkası kesilmiyor.

Sabah saatlerinde "güvenli olduğunu" iddia ettikleri El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenleyerek 71 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsrail ordusu, yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi.

Camiyi hedef aldılar

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camisi'ni hedef aldığını söyledi.

10 kişi hayatını kaybetti

Basal yaptığı açıklamada, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını da belirtti.