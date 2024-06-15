İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 253 gündür sürdürüyor.

Öyle ki 37 binden fazla masum insan hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı.

Adeta bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'de İsrail'in ablukası, işi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların durumuna ilişkin bilgi verildi.

15 bin 694 çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun saldırılarında 15 bin 694 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun da enkaz altında kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 1500 çocuğun gözlerini veya uzuvlarını kaybettiği ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldığı ifade edildi.

İsrail ordusu Gazze'de en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdı

İsrail ordusunun en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'de 17 bin çocuğun yetim kaldığı, bunlardan yaklaşık 510 çocuğun da annesini kaybettiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı evin yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada 625 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle eğitim alamadığına dikkat çekildi.

Gazze'deki çocukların yüzde 98'i içme suyu bulamıyor

Gazzeli çocukların içme suyu bulamadığı belirtilen açıklamada, çocukların yüzde 98'inin günlük 3 litreden az suya erişebildikleri aktarıldı.

Açıklamada, "3 bin 500 kronik hastalığı bulunan çocuk, yetersiz beslenme ve gerekli tıbbi bakımın olmayışı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de ayrıca anne karnındaki 60 bin bebeğin bombaların ve patlayıcıların etkisiyle düşük, ölüm ve engelli doğma gibi tehlikelere maruz kaldığı bildirildi.

82 bin çocukta yetersiz beslenme semptomları görüldü

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinli bebeğin gerekli aşılarının yapılamadığı belirtildi.

Gazze'de 82 bin çocukta yetersiz beslenme semptomlarının görüldüğü, bunlardan yaklaşık 29 bininde ciddi belirtiler görüldüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde kıtlığın tetiklediği yetersiz beslenme nedeniyle 33 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

"Gazze'deki çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız"

Yemek pişirmek üzere ateş yakmak için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuğun kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında olduğuna dikkat çekildi.

Temizlik malzemelerinin az oluşu, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm çocukların salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'deki tüm çocuklar İsrail saldırıları nedeniyle korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travma ve davranış sorunları yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı.