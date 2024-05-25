Işıl Yücesoy, Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biridir ve kariyeri boyunca birçok önemli dizi ve filmde rol almıştır. İşte Işıl Yücesoy'un hayatı, kariyeri ve oynadığı diziler:

Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Işıl Yücesoy, 2 Ekim 1945 tarihinde Kırklareli'de doğmuştur. Babası müzik öğretmeni Selahattin Yücesoy'dur. Müzik eğitimine babasından piyano çalarak başlamıştır. Orta öğrenim yıllarında voleybol takımının kaptanlığını yapmıştır. Ankara Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi almış ve 1969'da mezun olmuştur.

Kariyeri ve Yapımları

Işıl Yücesoy, mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatrosu'nda çalışmış ve ardından şarkıcılığa yönelmiştir. 1975'ten itibaren sahne çalışmalarına başlayan Yücesoy, çeşitli dillerde şarkılar seslendirmiştir. Üçüncü 45'liğindeki "Sen Seni" şarkısı büyük ilgi görmüştür.

Oyunculuk kariyerinde ise Çemberimde Gül Oya gibi önemli yapımlarda yer almıştır. 2004'te başlayan "Çemberimde Gül Oya" dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. 2014 yapımı "Unutursam Fısılda" filminde de rol almıştır.

Oynadığı Diziler

Ben Bu Cihana Sığmazam (Gülendam)

Ferhat ile Şirin (Hayriye Karalı)

Aşk ve Mavi (Refika Göreçki)

Hayat Mucizelere Gebe

Yer Gök Aşk

Işıl Yücesoy, uzun soluklu kariyeri boyunca pek çok projede yer alarak Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline gelmiştir.