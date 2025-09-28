Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan 55 yaşındaki tesisat ustası Nusret Ağırman, çalışma sırasında hareket halindeki iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ağırman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Nusret Ağırman'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna buradaki işlemlerin ardından ise defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.