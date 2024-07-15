Son aylarda Van Gölü’nde meydana gelen boğulma vakaları can yakarken, özellikle Çarpanak Adası’na dikkat çekiliyor.

Çarpanak Adası bölgesinde gölde farklı bir akıntının söz konusu olduğunu ve boğulma vakalarının bundan kaynaklandığını ileri sürenler olurken, iş insanı Şemsettin Bozkurt, o bölgede yüzmenin yasaklanması çağrısında bulundu.

Bozkurt, yaptığı paylaşımda; “Bugün 2 kişinin boğulması bu kaçıncı kez dedirtiyor. İnanın her pazar günü yüreğimiz ağzımıza geliyor. Anlaşılan bir yerde bir girdap ya da akıntı var. O yer tam neresi bilinmiyor ama olan canlara oluyor. Lütfen bu çağrıya kulak verin! Çarpanak Adasında göle girmek yasaklansın. Ya da o bölgede yüzülecek yerler şeritle belirlensin. Her hafta sonu ölüm haberleriyle karşılaşmak insanı kahrediyor” vurgusu yaptı.