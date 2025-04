Van’ın önemli meselelerinden biri olarak trafik konusu öne çıkarken, bunun başlıca sebeplerinden birisi de bitirilemeyen çevre yolu olarak gösteriliyor.

Bitirildiğinde şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen yolun bu zamana kadar neden bitirilemediğini soran iş insanı Şemsettin Bozkurt, yetkililere seslendi. Bir otelde Van’daki yerel ve yaygın basın ile bir araya gelen Bozkurt, Van Çevre Yolunu gündemine aldı ve bu yolun bitmesinin bile sürekli büyüyen Van trafiğini kaldıramayacağını belirtti.

“TÜM BU DEĞİŞİMLERE RAĞMEN YOL HALA TAMAMLANAMADI”

İş insanı Bozkurt yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 16 yıl önce Van-Edremit girişinden Van-Tuşba çıkışındaki Erciş yoluna bağlanacak şekilde projelendirilen 41 kilometrelik Van Çevre Yolu'nun akıbeti hala netlik kazanmadı. Bu süreçte 7 vali, 12 iktidar milletvekili değişti ve 8 yıl boyunca Van Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetiminde kaldı, ancak tüm bu değişimlere rağmen yol hala tamamlanamadı. Yolun tamamlanamaması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası ulaşım, tarihi Van İpekyolu Caddesi üzerinden sağlanmaya devam ediyor.” dedi.

“VAN HALKI İPEKYOLU CADDESİ GÜZERGAHINDA 3 KAT DAHA FAZLA YAKIT TÜKETİYOR”

Van halkının İpekyolu güzergahında 3 kat daha fazla enerji, zaman ve yakıt tükettiğini belirten Bozkurt, “2010 yılında bu cadde üzerinde sadece 12 sinyalizasyon varken, günümüzde bu sayı 30’a yükseldi. Bu artış, trafik yoğunluğunu daha da artırarak enerji, yakıt ve zaman kaybına yol açıyor. Yapılan hesaplamalara göre, Van halkı bu güzergahta 3 kat daha fazla enerji, zaman ve yakıt tüketiyor. TÜİK'in 2024 verilerine göre Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 90 bine ulaştı.

Kentte 13 beton santrali (her birinde yaklaşık 10 araç), 15 bims üreticisi (her birinde yaklaşık 5 araç), Van OSB'de 150 fabrika (her birinde yaklaşık 10 araç), 300 inşaat malzemesi ve nalbur satıcısı (her birinde yaklaşık 5 araç) bulunuyor. Ayrıca şehirde 34 bin otomobil, 7 bin minibüs, 6 bin kamyon, 900 vinç-kepçe gibi özel araç ve 23 bin kamyonet var. İl dışından gelip giden araçlar da eklendiğinde bu sayılar daha da artıyor. Bu araçların yüzde 90’ı neredeyse her gün bu yolu kullanıyor.” ifadelerine yer verdi.

“YILDA 406 MİLYON DOLARLIK EKONOMİK KAYIP YAŞANDI”

Bozkurt, söz konusu ticari araçların günde ortalama 5 sefer yaptığı ve yük taşıdığı düşünüldüğünde, yalnızca 30 kilometrelik bu güzergahta yılda 406 milyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandığını belirtti. Bozkurt, “16 yıl boyunca toplamda yaklaşık 6,5 milyar dolar Van halkının cebinden çıktı. Bu rakam Van Çevre Yolu'nun maliyetinin çok üzerinde. Van hızla büyüyor. Tarihi Van İpekyolu Caddesi’nin de Edremit girişinden yeni cezaevine kadar 4 gidiş, 4 geliş ve emniyet şeritleriyle birlikte genişletilmesi gerekiyor.” sözlerine yer verdi.

Son olarak iş insanı Şemsettin Bozkurt, "Van Çevre Yolu ne zaman bitecek?" sorusunu sorarak açıklamalarını tamamladı.