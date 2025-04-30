Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı 14 şantiye şefliği, onlarca araç ve personel ile sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havaların ısınması ile birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, kent genelindeki onlarca noktada yoğun bir çalışma yürütüyor.

Vatandaşlara hizmet için tüm imkânlarını seferber eden Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde de yoğun bir mesai harcıyor. Tamamı belediyenin idari işgücü ve öz kaynakları ile yapılan çalışmalarda; kırsalda yol genişletme, yama, dolgu, reglaj, baks, menfez, altyapı, üstyapı çalışmaları ile mezra ve arazi yollarında çalışmalar yürütürken, kent merkezi ve ilçe merkezlerinde ise yol bakım onarım ile altyapı çalışmaları yapıyor.

Büyük bir özveri ile yapılan çalışmaların sezon boyunca artarak devam edeceği belirtildi.