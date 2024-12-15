Önceki dönem Van Spor FK Yönetim Kurulu üyesi, Van Kahvaltı Lounge'nin sahibi Fatih Sarp'ın abisi Halil Sarp hayatını kaybetti. İstanbul'da hayatını kaybeden Halil Sarp'ın cenazesi bugün (Pazar) İstanbul'dan Van'a getirilecek.
Merhum Sarp'ın cenazesi İkindi Namazına müteakip Şavurlar Camii'nden kaldırılıp Akköprü Mezarlığı'na defnedilecek.
Aile taziyeleri Şavurlar Camii Eski Hayretiye Taziye Evinde kabul edecek.
Bizlerde WanHaber.com olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin