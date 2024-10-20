Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan maçta, Samsunspor'un 2. golü futbolseverler arasında büyük bir tartışma yarattı. Maçın 89. dakikasında, Samsunspor’un Soner ile bulduğu gol, hakem kararlarını sorgulayan bir atmosfer yarattı. Peki, bu gol öncesinde İrfan Can’a yapılan faul iddiaları ne kadar geçerli?

İlk olarak, golün gelişim sürecine bakmak gerekiyor. Samsunspor, orta sahadan uzun bir pas ile sol kanata yöneldi. Bu atış, Soner’in pozisyona girmesi için kritik bir fırsat sağladı. Ancak, bu pozisyon öncesinde İrfan Can’ın müdahale edilip edilmediği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Bazı izleyiciler ve analizciler, İrfan Can’ın bu pozisyonda faul yapıldığını savunarak, golün geçersiz sayılması gerektiğini öne sürdüler. Diğer yandan, hakem, pozisyonu faul olarak değerlendirmedi ve golü geçerli saydı.

Bu durum, futbolun doğasında var olan "hakem hatası" tartışmalarını alevlendirirken, Fenerbahçe taraftarları ve oyuncuları arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Sonuç olarak, Samsunspor’un 2. golü, sadece bir puan kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda hakem kararları ve oyun kuralları üzerine derin tartışmalara yol açtı. Futbolseverler, bu tür pozisyonların nasıl yönetileceği konusunda hâlâ belirsizlikler yaşarken, maçın sonunda yaşanan bu tartışmalı an, futbolun heyecanı ve belirsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.