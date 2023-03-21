Ülkelerinde 20 Mart’ta başlayan nevruz tatilini Van’da değerlendiren İranlı turistler, şehrin eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenerek nevruzu kutladı.

Nevruzu baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor. Nevruz tatilini değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

İranlı misafirleri ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden eğlence merkezi sahibi Seyithan Dinçer, "Bugün onların bayramıdır. Ülkemizi ve ilimizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Nevruzun baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden turistler ise “İran’da nevruz 20 Mart’ta başlıyor ve 13 gün sürüyor. Biz de Van'a geldik. Burada nevruzu eğlenerek kutladık. Çok güzel eğlendik" diye konuştu.

Nevruzdan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında ise farsça ‘s’ harfiyle başlayan sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor.İHA