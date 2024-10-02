Lübnan'a saldıran ve savaşı daha geniş bir alana yaymak isteyen İsrail'i İran vurdu.

Bunun üzerine İran halkı, yapılan operasyonlara destek verdi ve Tahran'da toplandı.

İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İNTİKAM SLOGANLARI

Dualar eden ve mersiyeler okuyan her yaştan gösterici, "Tek sözümüz intikam" sloganıyla yetkililere İsrail'e karşılık verilmesi için çağrıda bulundu.

IRAK DA SEVİNÇ GÖSTERİLERİNE DAHİL OLDU

Aynı şekilde İran'da yapılan sevinç gösterilerine dahil olan Iraklılar, Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Onlarca kişi, Lübnan'daki İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Irak'taki en büyük Şii dini merci Ali es-Sistani ile İran'ın dini lideri Ali Hameney'in posterlerini taşıdı.

SEVİNÇ SLOGANLARI ATILDI

Hizbullah flamaları ile Filistin bayrakları da taşıyan göstericiler, İran'ın İsrail'e saldırısı dolayısıyla sevinçlerini ifade eden sloganlar attı. Irak güçleri, gösteri alanının çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

NE OLMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.