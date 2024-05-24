TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı ve turizm ve seyahat acentesi tarafından Irak’ın güney bölgesindeki acentelere yönelik info düzenlendi. İnfo kapsamında Hakkari üzerinden Van’a gelen 15 Iraklı acente temsilcisi, 4 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Ebru Uman rehberliğinde Van Kalesi, Urartu Müzesi, Akdamar Adası ve Muradiye Şelalesi başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezen Iraklı acente yetkilileri, gittikleri yerlerle ilgili detaylı bilgiler aldı.

4 gün boyunca düzenlenen info ile ilgili açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, Van’ın turizm anlamında hak ettiği yere gelmesi için bu tür infoların önemli olduğunu belirtti. Irak’ın güneyindeki turistlerin daha önce bu bölgeye gelmediklerini vurgulayan Özgökçe, “Daha çok Antalya, İzmir, İstanbul ve Trabzon’u tercih ediyorlardı. Burayı bilmiyorlardı. Bizim bu programı yapmamızdaki amacımız; bölgemizi tanıtmak, bu bölgenin tarihi değerlerini ve coğrafyanın güzelliğini göstermek ve bir nebzede olsa Arap turistlerin bir kısmını bu coğrafyaya, bu çevre illere çekmektir” dedi.

Iraklı turistlerin ilk olarak Hakkari’yi gezdiğini aktaran Özgökçe, “Hakkari’yi gezen Iraklı turistler, 4 gün boyunca ilimizde Van Kalesi, Urartu Müzesi, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi ve balık göçünü izlediler. Buradan da Tatvan’daki krater gölünü ve son yıllarda ayağa kaldırılan Bitlis’i gösterip misafirlerimizi uğurlayacağız. İki ülke arasındaki farklı kültürleri bir araya getirmek, kalifiyeli ve nitelikli turisti bu bölgeye çekmek ve dolayısıyla iki ülke arasındaki turizmin gelişmesi için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizm ve Seyahat Acentesi Sahibi Ebubekir Zirek ise yıl içerisinde birçok infonun düzenlendiğini ancak bu düzenlenen üçüncü büyük info olduğuna vurgu yaparak, “Daha önce İran’dan 101 acenteyi Van’a getirip, Van’ın güzelliklerini tanıttık. Yine Irak’ın kuzeyindeki acentelere yönelik bir infomuz oldu.

Bu günde Irak’ın güneyindeki acenteleri Van’a getirdik. Van’ı Araplara tanıtmak için böyle bir çalışma yaptık. Van’ın turistik yerlerini gösterip, kuzey ve güney Irak’tan gelen 5 milyon Arap turistin yüzde 2’sini dahi bu bölgeye getirsek; bu da en az 100 bin Arap’ın bu bölgeye getirilmesi demektir.

Bu vesileyle bu bölge turizminin çeşitlendirilmesi için sadece İran pazarı değil; Irak pazarı, Azerbaycan pazarı veya başka ülke pazarlarında da Van’a getirmemiz ve Van’daki turizmi çeşitlendirmemiz gerekir. Bunun çalışması içerisindeyiz” diye konuştu.

Iraklı turistler ise Van’ın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, böyle bir infonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.