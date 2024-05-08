İpekyolu Belediyesi’ne bağlı parklarda; çim biçme, budama, ilaçlama ve donatıların bakım onarım çalışmaları sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, park ve yeşil alanlarda sürdürdüğü bakım onarım, peyzaj, çim biçme çalışmalarıyla parkları yaza hazırlama çalışmalarına devam ediyor.

“Daha Yeşil Bir İpekyolu” sloganıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için hummalı bir şekilde çalışma yapıldığını bildirdi.

Ekipler, ilçede vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için yürüttüğü peyzaj çalışmalarıyla parkları güzelleştirmeye çalışmalarını sürdürüyor.

Parkları yaza hazırlamak için periyodik olarak çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan peyzaj çalışmaları ile parklara estetik görüntü kazandırıyor. Çim biçme çalışmaları ile parkları ailelerin kullanımına sunmak için yeşillendiren ekipler, ağaç ve çiçek dikim çalışmalarıyla da yeşil alan miktarını artırmayı amaçlıyor.

Havaların ısınmasıyla parklara artan talep doğrultusunda çocuklara daha güvenli ve daha yeşil bir alan sunma gayretinde olduğunu bildiren İpekyolu Belediyesi, çalışmalarını periyodik olarak her mahallede devam ettireceğini açıkladı.

Öte yandan çiçek üretim serasında refüj ve parkları süsleyecek olan 45 bin adet kadife çiçeği tohumu yetiştirilerek ilçenin estetiğine kazandırılacağı da kaydedildi.