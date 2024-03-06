Van’da bir otelin toplantı salonunda Tuşba Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen toplantıya İpekyolu ilçesindeki lise öğrencileri ile alanında uzman kadın meslek grupları katıldı.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Öznur Erdoğan’ın yanı sıra Van YYÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Avşin, Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, Avukat Sevilay Kurşunluoğlu ile Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği (VASİKAD) Başkanı Özge Burak Değer’in konuşmacı olarak katıldıkları seminerde, tüm konuşmacılar meslek hayatlarındaki başarı serüvenlerini katılımcılarla paylaştılar.

İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, böyle bir seminere katıldıkları için tüm konuşmacılara teşekkür ederek, öğrencilerin kendilerine yol haritası seçmeleri gerektiğini vurgulayarak hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba göstermelerini ve tercihleri doğrultusunda ilgili kurumlarla görüşmelerini tavsiye etti. Kahraman, bu vesileyle de tüm katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, seminer vesilesi ile bir araya gelen tüm katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli hediyeler verdiler. Program sonunda ise tüm katılımcılarla ikramlıklar eşliğinde sohbet havasında günün değerlendirilmesi yapıldı.