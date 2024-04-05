İpekyolu ilçesi Değerler 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda Kur’an-a geçme töreni düzenlendi. Kurs öğreticileri Nihal Hakverir, Esra Bolat, Şifa Dündar ve Ayşe Duman tarafından düzenlenen programa İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, İlçe Vaizi Büşra Bozdağ ve İlçe Din Hizmetleri Uzmanı Bahreddin Bildirici katıldı.

Programda Müftü Özdere açılış konuşması yaptı. Konuşmasında Kur’an-ı öğrenmenin ve öğretmenin faziletinden bahsetti. Hem eğitim öğretimde hem de programın hazırlanmasında emeği geçen öğreticilere, çocuklarını güvenerek müftülük kurslarına emanet eden velilere teşekkür ederek öğrencilere muvaffakiyetler diledi.