İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, merkeze 47 kilometre uzaklıktaki Yatıksırtı Ortaokulu öğrencilerine yönelik ücretsiz kültür ve sanat gezisi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Yatıksırtı Mahallesi'nden servislerle alınan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte şehir merkezinde bulunan Van Müzesi'ni ziyaret ederek tarihin derinliklerine keyifli bir yolculuk yaptılar. Müzeyle ilk kez buluşan öğrenciler, daha sonra eski Van şehrini gezerek bölgenin tarihi yapıları hakkında bilgi sahibi oldular.

Ardından İpek Park Eğlence Merkezi'ne geçen öğrenciler, buradaki Ters Ev'de eğlenceli vakit geçirdikten sonra Engelsiz Kafe'de kendileri için hazırlanan atıştırmalıklarla günün yorgunluğunu attılar.

Öğrenciler, böylesine keyifli bir gün geçirmelerine imkan sağlayan belediye çalışanlarına teşekkür ederek, benzer etkinliklerin devamını talep ettiler. İpekyolu Belediyesi, kırsal mahallelerdeki öğrencilere yönelik düzenlediği kültür ve sanat gezilerini farklı mahallelerdeki öğrencilerle sürdürmeye devam edecek” denildi.