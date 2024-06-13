İpekyolu Halilağa Mahallesi’nde bulunan Park, 12 Haziran Çarşamba gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanı Cevdet Altındağ, oyun grubu ve kauçuk zemini yanan parkta incelemelerde bulunarak zarar gören çocuk oyun alanını eski haline getirmek için hemen çalışmalara başlanacağını belirtti.

“Nefes alınan bir nokta yakıldı”

Yanan ve tahrip edilen parkta incelemelerde bulunan İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanı Cevdet Altındağ; “Dün gece saat 2.30’da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çocuk oyun parkımız tahrip edilip, yakılmıştır. Görgü tanıklarının polis ve itfaiyeye haber vermesi sonucu itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında çocuk oyun grubumuz ne yazık ki tamamen yanmış, parktaki oturma bankları, kamelya, kauçuk zemin ve çöp kovası gibi kent mobilyaları ise kullanılamayacak duruma gelmiştir.

Bugün burada çocuk ve yetişkinlerin nefes alma noktası olan parkın tahrip edildiğini görüyoruz. Bunu yapanların hangi nedenlerle yaptıkları bilinmemektedir. Buradaki yangın büyüyerek çevredeki hanelere ve halka da zarar verebilirdi. Bu zarar tepki amaçlı bir zarardan öte, halkımıza verilen bir zarardır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de zarar tespiti yaptı. Parkımızı en kısa sürede tekrar yenileyerek, halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine açmayı planlamaktayız.” diye konuştu.