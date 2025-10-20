Van’da caddelerin trafik yükünü azaltmayı amaçlayan Van Büyükşehir Belediyesi bir süre önce yapımına başladığı Elmalık yolunda sona doğru geliyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca hummalı bir çalıma yürütülen ve büyük bir kısmı belediyenin idari işgücü ile yapıldığı açıklanan Elmalık Yolu’nda, bir yandan kaldırım ve orta refüj imalatı yapılırken, bir yandan da sıcak asfalt serimine geçildi.

20 METRE GENİŞLİĞİNDE 11 KM YOL YAPILIYOR

Kent trafiğini rahatlatacak alternatif yol çalışmalarından biri olarak değerlendirilen ve Edremit ilçesinde bulunan Sevgi Evleri’nden başlayarak, İŞGEM yerleşkesine kadar devam eden güzergâhta 20 metre genişliğinde 11 kilometrelik yol yapılıyor. Proje kapsamında istinat duvarı, drenaj hattı, orta refüj, kaldırım, altyapı ve üstyapı çalışmaları, sıcak asfalt ile ağaçlandırma çalışması da yer alıyor. 10’larca araç ve personelin yoğun bir mesai harcadığı yolun, sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

“SEZON SONUNDA TRAFİĞE AÇILMASI PLANLANIYOR”

Yolda yürütülen çalışmanın titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediyesi Yol Kontrol Mühendisi Aykut Karaman, “Elmalık Yolu Projesi kapsamında altyapı, üstyapı, kaldırım, orta refüj imalatı ve BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı anlamında işin büyük bir kısmını bitirdik. 2.5 kilometrelik kısmında sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Sezon sonuna kadar yolumuzu tamamlayıp, trafiğe açmayı planlıyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız mesai saatleri dışında da çalışıyor. Burası alternatif bir güzergâh ve çevre yoluna bağlantısı olan bir yoldur. O yüzden de İpekyolu Caddesi’nin trafik yükünü hafifleterek, kent trafiğine ciddi anlamda katkı sağlayacak” dedi.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Cevizci yapılan çalışmaların mahalle sakinleri olarak kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, “Van’ımız için güzel bir proje daha hayata geçiriliyor. Güzel bir yol yapılıyor. Bu bölgenin ihtiyacı olan bir yoldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Ateş ise yol çalışmalarının her aşamasına şahit olduklarını belirterek, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti.