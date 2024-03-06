İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi'nde meslek edindirme kursları çerçevesinde kuaförlük eğitimi alan ve ustalıklarını tamamlayan kursiyerlerin dezavantajlı kadınlara kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sunacağı belirtildi.

Açıklamada, “Profesyonel usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından ücretsiz olarak sunulacak olan hizmette; saç kesimi, fön, maşa, saç örgüsü, saç boyama gibi işlemler yer alacak.

11 ile 15 Mart tarihleri arasında verilecek olan kuaförlük hizmetinden faydalanmak isteyen dezavantajlı kadınlar, 0531 886 97 67 iletişim numarasını arayarak ön kayıt oluşturabilirler. Ön kayıtların ardından dezavantajlı durumu tespit edilen kadınlara dönüş yapılacak” denildi.