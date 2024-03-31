Van’ın Gevaş ilçesinde doğan Altındağ, Muğla İşletmecilik ve YVÜ Ziraat Fakültesi mezunu. KESK'e Baglı Tarım Orkam Sen Van Şubesinin kurucu üyelerinden olan Altındağ, üç dönem Ziraat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanlığı yaptı. 2004- 2009 yılları arasında Van Belediyesi Meclis üyeliği yapan Altındağ, 2009 yılında Gevaş Belediye Başkan adayı oldu ancak kazanamadı. 2014- 2016 yılları arasında İpekyolu ilçesi ile Van Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği yapan Altındağ, 2022-2023 yılları arasında ise HDP İpekyolu İlçe Eşbaşkanlığı yaptı.

Kaynak: WanHaber / Fatma Öztürk