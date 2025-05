Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde 20 bini aşkın kişinin geçim kaynağı inci kefali, her yıl üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor. Balıkların neslini sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu mücadeleyi izlemek için de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor.

İnci kefali Van Gölü'ne dökülen 111 dere içerisinde en çok yoğun olan Erciş ilçesindeki Deli Çay ile Muradiye ilçesinde olan Bendimahi Çayı'nda gözlemleniyor. İnci kefalleri daha güvenli olduğu için bu zorlu mücadeleyi gece yapıyor. Binlerce ton balığın dereye aynı anda akın edince kaçak balık avlayanlarda bu durumu fırsata çevirmek işitiyor. Bu neden ve başta jandarma olmak üzere kolluk kuvvetleri bu derelerde 7/24 nöbet tutuyor.

"Vatandaşlarımızı inci kefalinin göçü izlemeye ve korumaya davet ediyoruz"

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, zaman zaman bu 3 aylık süre zarfında balıkların yoğun olduğu Bendimahi Çayı çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek denetimler hakkında bilgi alıyor. Dün akşam kaymakam Aydoğan beraberinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri ile birlikte denetimleri yerinde inceledi.

Van Gölü'nden tatlı sulara balıkların göçünün başladığını ifade eden Kaymakam Aydoğan, "Balıkların göçünün yapıldığı Muradiye Bendimahi Çayı'daki göçüne şahitlik ediyoruz. Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden balıklarımızın 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması yasak. Biz de endemik bir tür olan inci kefali balığının korunmasına yönelik önlemlerimiz alıyoruz. Bu balığın 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanmasını önlemek için emniyet ve jandarmamızla beraber 24 saat esaslı önlemler alıyoruz.

Bu balığın gelecek nesillere aktarılması önemli. Bölgemizin belli noktalarında inci kefalinin göç olayını vatandaşlarımızın izlemeleri ve bu göç olayına şahitlik etmeleri önemli. Bu nedenle bu dönemde bütün vatandaşlarımızı inci kefalinin mucizevi göçünü izlemeye davet ediyoruz. Bu göçü Muradiye Bendimahi çayı boyunca izleyebilirler. Tabi ki bu dönemde balığın avlanması yasak olduğu için tedbirlere riayet ederek onları koruyarak hareket edilmesi gerekiyor. Bu şekilde de gelecek nesillere inci kefalini aktarmış olacağız. Vatandaşlarımızı bu göçü izlemeye ve balığı korumaya davet ediyoruz" dedi.