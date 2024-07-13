"Elektrik Akımına Kapılan İnanç Öktemay'ın Yürek Burkan Sosyal Medya Paylaşımı Ortaya Çıktı! Detaylar Şoke Ediyor"

İzmir'in Alsancak semtinde, yoğun yağış nedeniyle su biriken sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın, 10 yıl önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı yeniden gündemde. Öktemay'ın Facebook hesabından 2014 yılında yapmış olduğu, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklindeki sözleri, olayın trajedisini daha da derinleştirdi.

43 yaşındaki İnanç Öktemay ve 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, yoğun yağmur altında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmeye çalışırken, elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Bu acı olay, şehirde büyük üzüntüye yol açarken, Öktemay'ın geçmişteki sözleri ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki bu dikkat çeken paylaşımı, yaşanan trajik olayın ardından yeniden hatırlatma niteliği taşıyor.