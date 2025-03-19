DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

“Biz sabah buraya gelirken, Ankara’dan yola çıkarken bir haberle çalkalandı Türkiye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu‘nun içinde bulunduğu 100 kişiden fazla insan, operasyonuyla kapılarından alındı. Van, İstanbul’da bugün İmamoğlu üzerinde gerçekleşen operasyonun anlamını biliyor, defalarca benzerini yaşadı ve buradan bütün Türkiye halkları bilsin ki; Van halkı nevruz alanından, yapılan bu siyasi darbeyi kabul etmiyor.”