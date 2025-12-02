Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Van Atatürk Şehit Stadyumu'nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alanda pas ve top saklama çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Hakan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Bir önceki turda 19 yaş altı takımı oyuncularından kurulu bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"O turu da geçmesini bildik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kupa öncelikli hedefimiz değil ama bu tür maçlarda hem maç eksiği olan hem de maç eksikliklerini tamamlamasını beklediğimiz oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz. Öncelik kupa değil ama kupa maçları da çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz."

Takım kaptanlarından Medeni Bingöl ise "Trabzonspor güçlü bir rakip. Kadromuzda sakat arkadaşlarımız var fakat biz Vanspor'u en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz. Futbol bu, ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ben de Vanlıyım. Yıllar önce Vanspor, Trabzonspor karşısında bir galibiyet almıştı. Yine aynısı yaşanırsa ve golü ben atarsam çok mutlu olacağım. Golü de taraftarımıza armağan etmek isterim." diye konuştu.