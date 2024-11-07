Vasiyetname Okundu ve Kriz Patlak Verdi

İrem’in vasiyeti, mirasçıların yüzüne karşı okundu ve bu durum, miras paylaşımında belirsizlikler yaratan krizlerin sona erip ermediği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Miras Davası ve İddialar

İlhan İrem’in tüm mirasını eşine bıraktığı belirtilirken, abisi Erkan Aldatmaz’ın kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır, mirasta hakkı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre, iki yıl süren davanın ardından vasiyetin okunması, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Vasiyetin Detayları ve Gelecek

İlhan İrem’in vasiyetinde, “Tam yetkili ve tek varisim eşim Hansu İrem’dir. Vefatı halinde tüm yetkiler eşimin yeğenleri Alım Tatar ve Derin Tatar’a ait olacaktır” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, mirasçılar arasında yaşanan gerilimleri azaltma potansiyeline sahipken, gözler şimdi bu miras paylaşımının nasıl şekilleneceğine çevrildi.