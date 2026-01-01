Trendyol 1. Lig’de devre arasına giren takımlar transfer arayışlarını sürdürürken, diğer yandan da kamp çalışmalarına hazırlanıyor.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yarın Antalya’da kamp çalışmalarını startını verecek. Diğer yandan takıma yeni takviyeler yapmak için görüşmelerini sürdüren kırmızı – siyahlılar, daha güçlü bir takım olmayı arzuluyor.

Trendyol 1. Ligin ikinci devresi 9 Ocak Cuma günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Boluspor maçıyla start alacak. Bu maç saat 14.30’da başlayacak.

Ligde ikinci devrenin ilk hafta maç programı şu şekilde;

09.01.2026 14:30 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Boluspor

09.01.2026 20:00 Amed Sportif Faaliyetler - Arca Çorum FK

10.01.2026 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - İstanbulspor A.Ş.

10.01.2026 16:00 Adana Demirspor A.Ş. - Esenler Erokspor

10.01.2026 19:00 Sakaryaspor A.Ş. - Bandırma Spor

11.01.2026 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Atakaş Hatayspor

11.01.2026 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Alagöz Holding Iğdır FK

11.01.2026 16:00 Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor FK

11.01.2026 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sipay Bodrum FK

12.01.2026 20:00 Manisa Futbol Kulübü - Eminevim Ümraniyespor