Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Muş, Bitlis, Van’ın güney ilçeleri ile Hakkari’de zaman zaman yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sarı kod uyarısı verilen Van için Meteoroloji ayrıca şu uyarılarda bulundu:

Buzlanma ve Don Uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yoğun Kar Yağışı Uyarısı: Sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri olan Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale’de aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Çığ Tehlikesi Uyarısı: Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40–60 km/sa), yüksek kesimlerde ise fırtına (60–80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması tahmin ediliyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralık

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı