Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, yeni yıl vesilesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetim Ekipleri, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetim Ekipleri, Özalp İtfaiye Amirliği ile Özalp Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek görev başında yeni yılda çalışanlar ile girdi .

Bulut, Özalp devlet Hastanesi'nde yatan hastaları da ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Bulut, yeni yılın barış, sağlık, huzur, güven ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.