Arzu ve Orhan Kural çiftinin 3. çocuğu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde 2026’ın ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya geldi. Kural çifti bebeğe Mert Buğra adını verdi.

Hastane personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Murat Karaloğlu da, gün içinde doğan bebeklerin ailelerine hediye takdim ederken 2026’ın ilk bebeği Mert Buğra’ya ise çeyrek taktı. Karaloğlu yeni doğan bebekleri kucağına alıp severek, "Hayırlı olsun Rabbim devletine milletine hayırlı evlatlar eylesin" dedi.

Erciş Devlet Hastanesi'nin kadın doğum uzmanı Zafer Başıbüyük, "2026'nın ilk bebeği Mert Buğra 00.00'da dünyaya geldi. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ailesine, vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Bebeğimiz gayet iyi. Şu an annesinin yanında. Sağlıklı" dedi.

Mert Buğra’nın annesi Arzu Kural, "Üçüncü bebeğim çok mutluyum" dedi.

Mert Buğra’nın babası Orhan Kural ise, "2026’ın ilk bebeği Mert Buğra üçüncü çocuğumuz, çok mutluyuz. Allah herkese hayırlı sağlıklı evlat nasip etsin inşallah. Yeni yıl hepimiz için sağlık mutluluk getirsin" dedi.