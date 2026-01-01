Van genelinde etkisini gösteren kar yağışı, mahallelere ulaşımı zorlaştırıyor. Bazı ilçelerde etkili olan tipiden dolayı ulaşım güçlükle sağlanırken, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
2026 yılının ilk günü itibariyle 343 mahalle yolu, 328 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçelere göre ulaşıma kapalı mahalle ve mezra yolları şöyle:
Bahçesaray: 19 mahalle, 52 mezra yolu
Başkale: 5 mahalle, 8 mezra yolu
Çaldıran: 33 mahalle, 38 mezra yolu
Çatak: 27 mahalle, 78 mezra yolu
Erciş: 102 mahalle, 61 mezra yolu
Gevaş: 30 mahalle, 10 mezra yolu
Gürpınar (Kırkgeçit): 18 mahalle, 48 mezra yolu
İpekyolu: 10 mahalle, 2 mezra yolu
Muradiye: 28 mahalle, 2 mezra yolu
Özalp: 34 mahalle, 18 mezra yolu
Saray: 11 mahalle, 1 mezra yolu
Tuşba: 25 mahalle, 10 mezra yolu
Toplamda 343 mahalle ve 328 mezra yolu toplamda 671 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.