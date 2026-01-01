Van genelinde etkisini gösteren kar yağışı, mahallelere ulaşımı zorlaştırıyor. Bazı ilçelerde etkili olan tipiden dolayı ulaşım güçlükle sağlanırken, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

2026 yılının ilk günü itibariyle 343 mahalle yolu, 328 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelere göre ulaşıma kapalı mahalle ve mezra yolları şöyle:

Bahçesaray: 19 mahalle, 52 mezra yolu

Başkale: 5 mahalle, 8 mezra yolu

Çaldıran: 33 mahalle, 38 mezra yolu

Çatak: 27 mahalle, 78 mezra yolu

Erciş: 102 mahalle, 61 mezra yolu

Gevaş: 30 mahalle, 10 mezra yolu

Gürpınar (Kırkgeçit): 18 mahalle, 48 mezra yolu

İpekyolu: 10 mahalle, 2 mezra yolu

Muradiye: 28 mahalle, 2 mezra yolu

Özalp: 34 mahalle, 18 mezra yolu

Saray: 11 mahalle, 1 mezra yolu

Tuşba: 25 mahalle, 10 mezra yolu

Toplamda 343 mahalle ve 328 mezra yolu toplamda 671 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.