Passolig Karta Nasıl Başvururum?

Futbol heyecanını yerinde yaşamak için Passolig kartınızı hemen alın! İşte adım adım başvuru rehberi:

Web’den veya Cep’ten: Passolig kartınıza web sitesi veya cep telefonunuzdan kolayca başvurabilirsiniz. www.passolig.com.tr’ye Girin: Resmi siteye giriş yaparak başvuru işlemlerine başlayın. Hemen Başvur'u Tıklayın: Ana sayfada bulunan "Hemen Başvur" butonuna tıklayın. Başvuru Formunu Doldurun: Kişisel bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi girerek formu eksiksiz doldurun. Cep Telefonunuza Gelen Doğrulama Kodunu Yazın: Başvurunuzu onaylamak için cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu girin. Kartınızı Seçin: Amedspor taraftarıysanız takımınıza özel kartı seçin. Fotoğrafınızı Yükleyin: Kartınızda yer alacak fotoğrafınızı sisteme yükleyin. Ödemenizi Gerçekleştirin: Kart ücretini ve gerekli diğer ücretleri ödeyerek işlemi tamamlayın.

Kartınız Adresinize Gelsin

Başvurunuzu tamamladıktan sonra kartınız belirttiğiniz adrese gönderilecektir. Artık Passolig kartınız ile maç biletlerinizi alabilir ve tüm maçlara rahatça giriş yapabilirsiniz.

Maç heyecanını kaçırmayın, Passolig kartınızı hemen alın!