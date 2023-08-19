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WanHaber - ÖZEL

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Van Spor Futbol Kulübü ile Iğdır Futbol Kulübü dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Van Spor FK'yı 1-0 mağlup etti.

Iğdır FK, oyunun büyük bölümünde Van Spor FK'ye üstünlük sağlarken, ilk yarıda net pozisyonlar kaçırdı.

"KALECİ NURULLAH ASLAN KALESİNDE DEVLEŞTİ"

Van Spor'un Samsunspor'dan transfer ettiği kaleci Nurullah Aslan, maçın ilk yarısı kurtardığı net kurtarışlarla kalesinde devleşirken, ikinci yarıda gole engel olamadı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Van Spor FK, kamp dönemi boyunca 3 maç oynadı.

Oyananan hazırlık maçlarında 1 galibiyet 2 beraberlik alan Van Spor FK, bugün Iğdır FK ile oynadığı dostluk maçında da 1-0 yenildi ve kamp dönemi boyunca ilk yenilgisini aldı.

Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk