İdris Ahi kendisini Feqiyê Teyran'ın kuzeni ve hemşehrisi olarak tanıtıyor. Aslen Bahçesaraylı olan İdris Ahi 1974 doğumludur. Bereket Emlak ve Kömür'ün sahibi olan Ahi, uzun yıllardır Van'da esnaflık yapmaktadır. Renkli bir kişiliğe sahip olan Ahi 2009 yılından bu yana seçimlerde aday olmasıyla tanınıyor.

2023 Yılında tanıştığı TikTok ile yıldızı parlayan Ahi, canlı yayınlar ve sosyal medya mitingleri ile adını tüm kentte duyurdu.

2018 yılında girdiği seçimlerde 187 oy alan Ahi, 2023 seçimlerinde 620 oy almıştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği miting ile gövde gösterisi yapan Ahi, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Van'dan bağımsız aday olan tek büyükşehir belediye başkan adayıdır.