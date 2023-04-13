Türkiye buruk bir Ramazan geçirdi...

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramda oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

Trafik kazalarının önüne geçilmesi adına İçişleri Bakanlığı, bayramlarda olan tedbirlerini sıkılaştırıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında bir yeni genelde yayınlandı.

Genelge İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bu tedbirlerin 14 Nisan’da başlayacağı ve 24 Nisan’a kadar süreceği ifade edildi.

"2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri”

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

99 bin 245 trafik personeli görev alacak

Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirlerinin tek tek sıralandığı genelge kapsamında, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.

"Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz"

Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

Bu kapsamda alınan önlemler şu şekilde:

Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 drone ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek.

Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak.

Ayrıca 36 polis/jandarma Başmüfettişi, 6 Denetleme Başkanlığı Denetleme Grup Başkanlığı Üyesi, güzergâhlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekip ve personel tarafından alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere görevlendirilecek.

Merkez Teşkilatı Güzergâh Denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan 15 ekip ile sağlanacak.

44 personelden oluşan 15 ekip, farklı güzergâhlardaki trafik ekip ve personelini denetlemek üzere görev alacak. Şehirler arası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1.028 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.

Yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla arttığından bahisle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak.

Ayrıca, otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcular “otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları”, şoförler ise “taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları” konularında bilgilendirilecek.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların, 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Ensonahber