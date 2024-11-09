Ağır Sakatlık Haberi

Sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküsünde hasar tespit edilen Icardi, bu durumun ardından ameliyat olmaya hazırlanıyor. Galatasaray Kulübü, yıldız oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını belirtti ve durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Kulüpten Resmi Açıklama

Galatasaray Kulübü, Icardi’nin sakatlığının ciddi boyutlarda olduğunu ifade ederek, yapılan MR tetkiklerinde yaşanan sorunları kamuoyuna açıkladı. Kulüp, "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır," diyerek, futbolcunun iyileşme süreci hakkında bilgi verdi. Bu açıklama, taraftarlar arasında büyük bir üzüntü yarattı ve Icardi'nin takım üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Icardi’den Motivasyon Dolu Mesaj

Sakatlığının ardından sosyal medya üzerinden Galatasaray taraftarına seslenen Icardi, birkaç ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu ve bu süreci motivasyon kaynağı olarak değerlendireceğini belirtti. "Sıkı çalışarak daha iyi geri dönmenin zamanı geldi," diyen Icardi, takım arkadaşlarına ve Galatasaray camiasına başarı dileyerek, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Bu mesaj, hayranları arasında umut dolu bir bekleyiş yaratırken, Icardi’nin geri dönüşü için sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.