Icardi şampiyonluk kutlamasında çalacak şarkılar ne olacak, merak ediyor musunuz? 2024 Şampiyonluk Icardi podyum müziği hangisi olacak?

27 Mayıs Pazartesi akşamı saat 19.05'te başlayan etkinlikle Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta eğlenceli ve coşkulu anlar yaşanacak. Icardi şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalacak, 2024 Şampiyonluk Icardi müziği hangisi olacak, göreceğiz!

Galatasaray'ın 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutlayacağı bu etkinlikte sürprizlerle dolu bir gece bizleri bekliyor. Renkli ışıklar, DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı, konfetiler ve drone gösterileri ile şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayacağız.

Bilet satışları hızla devam ediyor. Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa sunuldu. Ayrıca, özel bilet fırsatları da kaçırılmayacak.

Galatasaray taraftarları için unutulmaz bir gece olacak olan Gala Gecesi canlı olarak Galatasaray Youtube kanalında yayınlanacak. Şampiyonluk kupasının heyecanla kaldırılacağı bu muhteşem geceyi kaçırmayın!

ICARDİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA HANGİ ŞARKI ÇALIYOR?

Icardi'nin kutlama podyumundaki müzikler hala sürpriz niteliğinde. Gözler ve kulaklar, bu eğlenceli anları bekliyor!