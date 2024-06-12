Detaylı olarak:

47/1-B cezası, trafik ışıklarına, görevli trafik polisinin işaret ve direktiflerine uymamak gibi ciddi trafik ihlalleri için kesilir.

Bu ihlal durumunda sürücüye 2.404 TL ceza uygulanır (2023 yılı itibarıyla).

Ayrıca, sürücünün ehliyetine de 20 ceza puanı yazılır.

Ceza puanının 100'ü doldurması durumunda, sürücünün ehliyeti 3 ay süreyle geri alınır.

47/1-B cezası, hem mali hem de ceza puanı bakımından oldukça ağır yaptırımları olan bir trafik ihlalidir.

Dolayısıyla sürücülerin trafik ışıklarına ve polise mutlaka uyması, bu ihlalden kaçınması gerekmektedir.

Özetle, 47/1-B cezası, trafik kurallarına ciddi biçimde aykırı davranışlar için uygulanan yüksek meblağlı ve puanlı bir ceza türüdür.