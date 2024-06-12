Detaylı olarak:
- 47/1-B cezası, trafik ışıklarına, görevli trafik polisinin işaret ve direktiflerine uymamak gibi ciddi trafik ihlalleri için kesilir.
- Bu ihlal durumunda sürücüye 2.404 TL ceza uygulanır (2023 yılı itibarıyla).
- Ayrıca, sürücünün ehliyetine de 20 ceza puanı yazılır.
- Ceza puanının 100'ü doldurması durumunda, sürücünün ehliyeti 3 ay süreyle geri alınır.
- 47/1-B cezası, hem mali hem de ceza puanı bakımından oldukça ağır yaptırımları olan bir trafik ihlalidir.
- Dolayısıyla sürücülerin trafik ışıklarına ve polise mutlaka uyması, bu ihlalden kaçınması gerekmektedir.
Özetle, 47/1-B cezası, trafik kurallarına ciddi biçimde aykırı davranışlar için uygulanan yüksek meblağlı ve puanlı bir ceza türüdür.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi