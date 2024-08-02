Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim artıyor.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyine onlarca füze fırlatıldığı bildirildi.

İsrail ordusu uyarı sirenlerinin çaldığını belirtirken, detaylı bilgi paylaşmadı.

İsrail Chamaa’yı vurdu: 4 ölü

İsrail’in erken saatlerde Lübnan’ın Chamaa kasabasına düzenlediği saldırıda ise 4 Suriyelinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Lübnanlının da yaralandığı bildirildi.