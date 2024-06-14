7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'yi hedef alan İsrail saldırıları devam ederken, Hizbullah'tan İsrail'e yönelik ciddi bir uyarı geldi. Peki, Hizbullah İsrail'i neden uyardı? Hizbullah İsrail'e saldırdı mı? İşte detaylar!

HİZBULLAH İSRAİL'İ NEDEN UYARDI?

Hizbullah'ın uyarısı, Tel Aviv ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda Hizbullah lideri Nasrallah'ın yardımcısının öldürüldüğü iddiaları üzerine geldi. Lübnan haber siteleri, Orta Doğu'da 24 saat içinde yeni bir savaşın başlayabileceğini öne sürüyor.

HİZBULLAH İSRAİL'E SALDIRDI MI?

Hizbullah tarafından fırlatılan roketler, İsrail'in kuzeyinde geniş bir alanı yangınlarla etkisi altına aldı. Yangınların söndürülmesinde ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle İsrail'in takviye ekip talebinde bulunduğu bildirildi. İsrail medyası, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Şimona bölgesindeki yerleşim alanlarında yangınların kontrol altına alınması sırasında 6 itfaiyecinin yaralandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürülmesi, Hizbullah'ın misilleme yapmasına neden oldu. Hizbullah, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenledi.

Gözler Orta Doğu'da!

Bu olaylar, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesine neden olurken, bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyunun da dikkatini çekmiş durumda. İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilim, yeni bir çatışmanın habercisi olabilir mi?