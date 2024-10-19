Netanyahu'nun Akıbeti ve Hükümetin Sessizliği

Saldırı sırasında herhangi bir alarm sesi duyulmadığı belirtildi ve Netanyahu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Hükümet ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken, İsrail basınında olaya dair yayın yasağı getirildi. Bu durum, kamuoyunda daha fazla spekülasyona neden oldu ve Netanyahu’nun durumunun ciddiyeti hakkında endişeleri artırdı.

Güvenlik Önlemleri ve Bölgedeki Hareketlilik

Olayın ardından, İsrail polisi Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk etti. Kayserya'ya giden yollar kapatıldı ve güvenlik için beton bloklar yerleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin bölgedeki yoğunluğu ve havadan uçuş yapan helikopterler dikkat çekti.