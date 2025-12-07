Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 6 Filistinlinin naaşı ile 17 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 373 kişinin öldüğü, 970 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 624 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 360'a, yaralıların sayısının 171 bin 47'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus ve Gazze’nin doğusunda yıkımlarını yoğunlaştırdı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, Han Yunus’un doğusunda yer alan mahallelerde patlayıcılarla gerçekleştirilen yıkım saldırılarını artırırken, aynı anda bölge çevresine yoğun ateş açtı.

Gazze'nin doğu kesimlerinde konuşlu İsrail askerleri de Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinde aydınlatma fişekleri atarak, ardından çok sayıda top mermisiyle bölgeyi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, dün ve önceki gün Gazze Şeridi’nin doğu bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak, Gazze kenti, Refah ve Megazi Mülteci Kampı’nda art arda bombardımanlar gerçekleştirmişti.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının yeni ihlalleri arasında yer aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

İlaç ve tıbbi malzeme stoklarındaki durumun hala "felaket boyutunda" olduğu vurgulanan açıklamada, "temel ilaç listesinin yüzde 52'sinin, tıbbi malzeme listelerinin yüzde 71'inin ve laboratuvar malzemelerinin ise yüzde 70'inin stoklarının sıfır olduğu" kaydedildi.

Yaralılar ve hastalar için tıbbi müdahale ihtiyacının artmasıyla birlikte krizin giderek şiddetlenen bir hal aldığı vurgulandı.

İlk basamak sağlık hizmetleri, ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, yoğun bakım, kanser ve kan hastalıkları gibi bölümlerin ilaç listelerinde ciddi eksiklikler yaşandığı belirtildi.

Ayrıca ortopedi, böbrek ve diyaliz, göz, genel cerrahi, ameliyat ve yoğun bakım bölümlerinin, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle "felaket boyutunda" zorluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için "acil tıbbi malzeme desteği" talebinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor, ilaç ve sağlık malzemelerinin girişini de kısıtlıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

Filistin Esirler Heyeti: İsrail hapishanesindeki 2 Filistinlinin sağlık durumu ciddi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanesinde bulunan 65 yaşındaki Faysal Sabaana ile 29 yaşındaki Ali Ebu Atıyye'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hapishanedeki kötü şartlar ve kasten uygulanan tıbbi ihmal nedeniyle 2 Filistinlinin sağlık durumunun ciddi olduğu vurgulandı.

Hakkında herhangi bir suçlama ve yargılama olmaksızın 25 Ekim 2023'ten bu yana "idari tutuklu" olarak cezaevinde bulunan 65 yaşındaki Sabaana'nın kasım ayında geçirdiği kalp krizi sonrası Nafha Hapishanesi'nden Ayalon Hapishanesi kliniğine nakledildiği kaydedildi.

Sabaana'nın, krizden birkaç gün önce bazı belirtiler hissettiği, gardiyanlara kliniğe götürülmesi için haber verdiği ancak talebinin reddedildiği belirtildi.

Avukatının aktardığına göre Sabaana'nın, tetkik yapılmadan hemen önce bir sağlık görevlisi tarafından saldırıya uğrayarak darbedildiği aktarıldı.

Sabaana'ya verilen yiyecek miktarının gözaltına alındığından bu yana sınırlı olduğu, yaklaşık iki aydan beri de bu miktarın giderek daha da azaltıldığı kaydedildi.

Filistinli tutuklu 29 yaşındaki Ebu Atıyye'nin ise İsrail askerlerinin 4 Kasım'da Ramallah'taki iş yerine açtığı ateş sonucu ayağından yaralandığı, sonrasında ise gözaltına alındığı belirtildi.

Kudüs'teki İsrail'e ait Shaare Zedek Hastanesi'ne kaldırılan Ebu Atıyye'nin iki ameliyat geçirdiği bildirildi.

Filistinli tutukluların sağlık durumundan tümüyle İsrail Cezaevi İdaresinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Filistinli tutuklulara gerekli tıbbi bakımın sağlanması, onları hedef alan saldırılara son verilmesi ve yavaşça ölümlerini hedefleyen kasıtlı tıbbi ihmal uygulamasının durdurulması çağrısında bulunuldu.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

İsrail'in 2 Filistinliyi öldürmesine tepki için El-Halil'de genel grev ilan edildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El-Halil’de sabah saatlerinde tüm dükkanlar kapalı kalırken, kente tam bir sessizlik hakim.

Grevin, İsrail ordusunun Bab ez-Zaviye bölgesinde 2 Filistinliyi "araçla çarpma girişiminde bulundukları" iddiasıyla öldürmesini protesto etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynaklar, Fetih'in şehirde ticari greve çağrı yaptığını, El-Halil Belediyesi ile belediye çalışanları sendikasının da kurum içinde grev ilan ettiğini aktardı.

Öldürülen kişilerden birinin belediye çalışanı olduğu ve olayla ilgisi bulunmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Zaviye kasabasına yönelik kuşatmasını sıkılaştırdı

İsrail askerleri 29 Kasım'dan bu yana Zaviye kasabasını kuşatma altında tutuyor. Evlere baskın düzenliyor ve arama yapıyor.

Bugün ise kasabanın tek girişini de toprak bariyerlerle kapatan askerler, kasaba sakinlerinin giriş çıkışlarına engel oldu.

Dışarıdan gelen öğretmenler kasabaya giremedi, civar kasabalarda okuyan öğrenciler ise dışarı çıkamadı ve bu nedenle eğitim aksadı.

İsrail, Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cenin kentinde evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Kalkilya’ya bağlı Ceyyus beldesinde de 2 genç gözaltına alınırken, baskın sırasında bir araç da el konularak bölgeden götürüldü.

Ramallah’ın kuzeyindeki Kafr Ayn ve el-Mezraa el-Garbiyye köylerinde de İsrail askerleri 2 Filistinliyi evlerini basarak gözaltına aldı. Aynı bölgede bir başka Filistinlinin de evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındığı aktarıldı.

Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde de İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023 sonrasında, Batı Şeria’da da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve baskınlarında keskin bir artış yaşanıyor.

Resmi verilere göre, aynı dönemden bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da en az 1090 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'teki "Ayrım Duvarı" yakınında darbettiği Filistinli hastaneye kaldırıldı

İsrail askerleri, Ayrım Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Ram beldesinde Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan bir Filistinliyi darbetti.

Yaralanan Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayı dün de aynı bölgede İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor.

Tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışan Filistinliler ise İsrail'in bu tür saldırılarına maruz kalıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-28 Ekim 2025 tarihlerinde 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, binlerce Filistinli işçi ise gözaltına alındı.

İsrail, alıkoyduğu 5 Filistinliyi aylar sonra serbest bıraktı

Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından gerekli kontrol ve tıbbi muayenelerinin yapılması için Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Hastanede açıklama yapan Filistinliler, aylarca hapishanelerde insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz bırakıldıklarını ifade etti.

ICRC’den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri hala ziyaret edemediği, bu ziyaretlerin yeniden başlatılması için İsrailli yetkililerle diyaloğun sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukuk gereğince, tutuklulara insani muamelede bulunulması, uygun koşullarda tutulması ve aileleriyle iletişim kurabilmelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.